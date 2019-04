Musikkapelle spielt „zeitlos“

Mit dem Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ eröffnete die Musikkapelle Thalheim am Samstag ihr Frühlingskonzert, das unter dem Motto „Zeitlos“ im Bürgerhaus St. Wendelin stattfand. Die Kapelle unterhielt die Gäste dabei mit einem bunt gemischten Programm aus elf neu einstudierten Stücken. Ein Highlight war sicherlich „My Dream“, ein Solostück für Flügelhorn. Die Polka „Babulka“, bei dem Trompeter Philipp Sauter sogar eine - nicht echte - Klarinette zerstören durfte, hatte sicherlich auch seinen Charme. Vor der Pause ehrte der frühere Bezirksvorsitzenden des Blasmusikverbandes Sigmaringen, Egon Braun einige Mitglieder. Larissa Maier und Natalie Knittel erhielten für zehn Jahre aktive Musikertätigkeit die Ehrennadel in Bronze überreicht. Dem Dirigenten der Kapelle, Dieter Ramsperger, wurde die Ehrennadel in Gold mit Diamant inklusive Ehrenbriefs verliehen. Hannes Reuter und Simon Endres erhielten für ihre bestandene D1-Prüfung ihre Nadeln in Bronze. Marco und Julian Sackmann wurden die D2-Nadeln in Silber angesteckt.