Einen begeisterten Saisonabschluss hat die Blaskapelle „Holzschlagblech“ im Bürgerhaus in Sauldorf gefeiert. Es waren über 350 Besucher, unter ihnen viele Fans die damit ihre Verbundenheit zur Blaskapelle „Holzschlagblech“ zum Ausdruck brachten.

Das über vierstündige Unterhaltungsprogramm der 18 Musiker unter der bewährten Leitung von Simon Löw, war in allen Musikrichtungen ausgelegt. Vom zackig aufgespielten „Astronauten Marsch“ oder der „Starparade“ bis zum modernen Schlager-Medley, ging es in ihre bekannte Stilrichtung, die der Blaskapelle besonders liegt, „Böhmisch – mährisch – umwerfend“. Polkas die in einer besonders einfühlsamen Weise zwischen Flügelhorn mit Tenorhorn und Bariton immer wieder zum Ausdruck kamen.

Für besondere Abwechslung sorgten die solistischen Einlagen der Musiker, wie auch die Gesangsbeiträge. Es war ein bunter musikalischer Abend, der gefeiert wurde und immer wieder seine besonderen Höhepunkte hatte. Es ist die Perfektion des Ensembles der „Holzschlagmusikanten“, das durch seine vielen musikalischen Auftritte und Erfolge in der abgeschlossen Saison 2018 in dem großen Bekanntenkreis zwischen Bodensee und Heuberg Anerkennung einbrachten. Mit der bekannten Polka „Guten Abend gut Nacht“ verabschiedeten sie sich unter stürmischen Beifall vom Publikum