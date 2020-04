Musiker liefern das Waldfest nach Hause

Die Corona-Krise trifft auch die Rengetsweiler Musikanten hart. Wie die Vorsitzende Monika Huber berichtet, mussten sie mitten in den Vorbereitungen das für Mai geplante Waldfest absagen. Auf kreative Art und Weise versuchen sie nun zu retten, was zu retten ist: mit Waldfest-dohoim-Paketen.

Monika Huber erinnert an einen Slogan ihres Vaters Anton Liehner, der über Jahrzehnte das Waldfest organisiert hat: Nach dem Fest ist vor dem Fest. Nach diesem Motto gehen die Rengetsweiler Musikanten Jahr für Jahr vor. Für die nächste Auflage werden frühzeitig erste Kontakte aufgenommen und Vereinbarungen getroffen. Auch für das 52. Rengetsweiler Waldfest, das in diesem Jahr hätte stattfinden sollen, lag schon alles im Plan – bis sich die Veranstalter dann wegen der Zuspitzung der Corona-Pandemie zu einer Absage gezwungen sahen.

Dass es dazu keine Alternative gab, betonen auch die Rengetsweiler Musikanten. Schließlich soll die Absage nicht nur Helfer und Gäste schützen, sondern auch dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nichtsdestotrotz entstehen dem Verein über das Jahr hinweg erhebliche Fixkosten – insbesondere in der Ausbildung und bei der Jugendarbeit. Und so stand bei den Musikanten die Überlegung an, wie die finanzielle Belastung und das Waldfest vielleicht doch unter einen Hut gebracht werden könnten.

Die Lösung: Die Party findet zu Hause im jeweiligen Familienkreis statt. Alles, was dafür nötig ist, schicken die Musiker zu den Feiernden nach Hause – die Vorsitzende und ihre Vorstands- und Festkollegen arrangieren ein „Waldfest dohoim“. In Abstimmung mit den Lieferanten arbeiteten die Verantwortlichen drei Varianten für die entsprechenden Pakete aus. Diese werden am Samstag, 9. Mai, im Umkreis von etwa 30 Kilometern um Rengetsweiler ausgeliefert.

Variante eins beinhaltet drei Flaschen Bier, eine Flasche Spezi, zwei Flaschen Limonade, zwei Steaks, vier vakuumverpackte rote Würste, sechs Brötchen und ein Lebkuchenherz – alles in einer Kühltasche für 30 Euro. Variante zwei setzt sich zusammen aus sechs Flaschen Bier, zwei Steaks, vier roten Würsten, sechs Brötchen und einem Lebkuchenherz für 32 Euro. Die Dritte, alkoholfreie, Variante, umfasst sechs Flaschen Limonade, zwei Steaks, vier rote Würste, sechs Brötchen und ein Lebkuchenherz für 27 Euro. Die Bezahlung erfolgt idealerweise mit Kreditkarte oder per Überweisung.

Wer ein Foto vom „Waldfest dohoim“ macht und auf der Waldfest-Facebookseite postet, nimmt darüber hinaus an einer Verlosung teil. Bei dieser gibt es einen Verzehrgutschein für das Waldfest 2021 zu gewinnen.