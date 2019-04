Museumsgesellschaft hat viel zu bieten

Die Meßkircher Museumsgesellschaft hat kürzlich ihr geplantes Kulturprogramm für dieses Jahr vorgestellt sowie einen neuen Arbeitskreis gebildet. Dieser soll die Bürger miteinander ins Gespräch über kulturelle, politische, wissenschaftliche oder gesellschaftliche Themen, die vorwiegend einen lokalen Bezug haben sollen, bringen.

Für das Jahr 2019 sieht das Kulturprogramm zwei Konzerte sowie zwei Theateraufführungen vor. Der geplante Kurzfilmabend mit den Filmen der ehemaligen Meßkircherin Alina Cyranek müsse jedoch aufgrund Terminüberschneidungen abgesagt werden. Laut Susanne Muffler, Leiterin des Arbeitskreises Kultur, solle ein anderer Termin für den Filmabend gefunden werden.

Lilo Braun soll in diesem Jahr wieder mit ihrer Theatergruppe „Rolle vorwärts“ im Schlosskeller auftreten. Ihr neues Stück „Damenwahl – eine Revue“beschäftigt sich tiefgründig mit der Geschichte der Frauenemanzipation und damit, dass nicht nur die Barriere in den Köpfen der Männer, sondern auch die Denkweise der Frauen, die teilweise sehr festgefahren sind, grundlegend geändert werden sollten. „Die Theaterstücke von Lilo sind eigentlich immer mit einem tieferen Sinn“, sagte Susanne Muffler. „Es handelt sich um ein ernstes Thema, hat aber auch einige witzige Anekdoten.“

Ganz neu sei im Schlosskeller dagegen das Tournee-Theater Stuttgart, das mit der modernen Komödie „Ilusionen einer Ehe“ von Eric Assous geplant ist. Das Stück handelt laut der Programmbeschreibung von Liebe, Lügen sowie Eifersucht. Feine Charakterzeichnungen und humorvolle Dialoge würden das Stück zusätzlich auszeichnen.

Für den Dezember ist außerdem das Saxofon-Quartett Carlas Saxafair aus Sigmaringen geplant. Es soll unter der Leitung von Wolfgang Eisele prickelnden Jazz spielen. Fester Bestandteil im Programm ist darüber hinaus erneut „Hiss“ – die Polka-Band, die seit einigen Jahren im Schlosskeller auftritt, im vergangenen Jahr jedoch ausfallen musste. „Die Leute warten darauf und freuen sich auch immer richtig auf Hiss“, sagte Muffler.

Beim sogenannten „Philosophischen Café“, das in diesem Jahr weiterhin stattfinden soll und bei dem auch der Heidegger-Spezialist Alfred Denker mitwirken wird, haben die Teilnehmer die Möglichkeit ihre eigenen Meinungen und Ideen zu äußern oder sich in die Gespräche einzubringen. Hierbei seien laut Muffler auch keine Vorkenntnisse, sondern nur die Freude an einem gemeinsamen Austausch notwendig.

Armin Heim, Vorsitzender der Museumsgesellschaft, erklärte, dass sich der Geschichtskreis in diesem Jahr wieder regelmäßig treffen werde. In wöchentlichen Treffen haben sich die Mitglieder vorgenommen, den künstlerischen Nachlass des Bildhauers Karl Kretz, der seinen Wohnsitz in Rohrdorf hatte, zu inventarisieren.

Außerdem habe sich aus der Bürgerbeteiligungsveranstaltung die Idee eines Bürgerstammtisches etabliert, welche der Vorsitzende den Mitgliedern erklärte. Dieser solle in Zukunft in den Räumlichkeiten der Museumsgesellschaft als eine Art eigener Arbeitskreis stattfinden. Pro Quartal soll eine Veranstaltung organisiert werden.