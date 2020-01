Mountainbike-Park sorgt für Diskussionen im Gemeinderat

Bei der zweiten Beratung zum Haushalt 2020 hat der Gemeinderat Stetten am kalten Markt dem Entwurf mit den von der Verwaltung eingearbeiteten Änderungen sowie dem mittelfristige Finanzplanentwurf für die Jahre 2019 bis 2023 zugestimmt.

Der Leiter der Finanz-, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Ermillio Verrengia, informierte über die seit der letzten Haushaltsdebatte im Dezember eingearbeiteten Veränderungen. Sie betrafen die Anschaffung beziehungsweise Ertüchtigung von Bauhoffahrzeugen sowie die Kosten für die Breitbandförderung und den aktuellen Stand der Maßnahmen dafür zwischen den Gemeinden Stetten und Schwenningen.

Darüber hinaus hat sich die Planung zur Löschwasserversorgung des Ortsteils Nusplingen geändert. So werden statt des geplanten Baus eines Löschwasserbehälters die nach Nusplingen führenden Leitungen ertüchtigt und gereinigt. Wie Verrengia berichtet, reduziert sich der Negativsaldo im Investitionshaushalt durch die Änderungen von 2,57 auf gut 2,04 Millionen Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sinkt von gut 580 000 Euro auf gut 455 000 Euro. Im Ergebnishaushalt sei daher mit einem Verlust von gut 610 000 Euro statt der ursprünglichen gut 480 000 Euro zu rechnen.

Beide Fraktionen des Gemeinderats, der CDU/IlS mit ihrem Sprecher Lothar Löffler (ILS) und der Freien Wähler (FW) mit Daniel Sauter, drückten in ihren Statements der Verwaltung Respekt und Anerkennung für die Erstellung des Gesamtwerks, aber auch für die gute Zusammenarbeit aus. Der Haushaltsentwurf stelle keine große Überraschung dar, da er „letztlich das Ergebnis unserer gemeinsamen Entscheidungen und Überlegungen der letzten Monate ist“, sagte Sauter. Mit Blick auf die Diskrepanz zwischen rund 4,4 Millionen Ausgaben und 2,4 Millionen Einnahmen mahnte er: „Wir müssen künftig noch mehr zwischen Notwendigem und Wünschenswertem trennen.“ Viele Maßnahmen seien bereits beschlossen beziehungsweise wegen ihrer Notwendigkeit nicht zu diskutieren. „Wir haben in den nächsten Jahren so viele zwingende Aufgaben zu meistern, dass wir für Wünsche, die darüber hinausgehen, schlicht nicht die Mittel haben.“ Deshalb stellte Sauter den Antrag, die Mittel für einen geplanten Mountainbike-Park („Pumptrack“) zu kürzen.

Auch die CDU/ILS-Fraktion beantragte, den Posten von 51 000 auf 40 000 Euro zu einzudampfen, da „in die Schule permanent investiert wird und sie deshalb auch in einem sehr guten Zustand ist“. „Wir sind der Meinung, dass auch die Schule helfen muss, Kosten einzusparen“, sagte Löffler.

In der Folgte entspann sich eine rege Diskussion, die dazu führte, dass beide Fraktionen ihre Anträge zurückzogen. Was den Pumptrack anbelangt, folgten die Räte den Argumenten von Bürgermeister Maik Lehn, der auf die noch nicht vorhandene Planung samt Kostenberechnung hinwies. Deshalb sei eine Streichung zu diesem Zeitpunkt auch den Jugendlichen, die im 14er-Rat diesen Vorschlag ausgearbeitet haben, nicht zu vermitteln. Auch die Ausgaben für spezielles Schulinventar und mobile Lernmittel hätten ihre Berechtigung. Auch Andrea Ruda (FW), Lehrerin am Schulzentrum, setzte sich energisch für den Beibehalt der Planung ein. Der Haushalt wird in der Sitzung am 17. Februar verabschiedet.