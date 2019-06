Motorrollerfahrer stürzt, Autofahrer flüchtet

Zu einem Unfall ist es am Montag gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße 8277 zwischen Fridingen und Beurongekommen. Ein 54-jähriger Motorrollerfahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Bärenthal. Auf der Strecke unterhalb der Kohlplatte kam ihm ein silberfarbener Kleinwagen entgegen, dessen Fahrer in einer Kurve teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Rollerfahrer nach rechts auf das Bankett aus. Dort verlor er die Kontrolle über den Motorroller und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, an seinem Motorroller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Fahrer des silberfarbenen Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 in Verbindung zu setzen.