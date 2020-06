Motorraum eines Transporters brennt aus

In Rot an der Rot hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Aus noch ungeklärten Gründen ist ein Heu- und Gerätelager auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Brand geraten. Der Landwirt reagierte schnell und umsichtig und öffnete die Rückseite eines angrenzenden Gebäudes, in dem sich Kühe befanden und rettete so alle Tiere. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der Notruf ging bei der Leitstelle um kurz vor halb fünf Uhr früh ein. Der Notruf kam vom Einzelgehöft Landoltsweiler , das sich zwischen Spindelwag und Wirrenweiler befindet.