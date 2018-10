Motorradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 277 in Höhe der Einmündung in die Kreisstraße 8277 ereignet hat, ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Sachstand, so die Polizei, bog der Fahrer eines Autos gegen 16.20 Uhr von einem Feldweg nach links auf die L 277 ein und übersah hierbei den in Richtung Friedingen fahrenden 20-jährigen Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß wurde das Motorrad seitlich abgewiesen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter in die Unfallermittlungen eingeschaltet.

Bereits am Freitagnachmittag hatte sich an derselben Stelle ein Unfall ereignet, bei sich glücklicherweise niemand verletzte. Wie die Polizei mitteilt rutschte ein Motorradfahrer gegen 16.25 Uhr auf einer Ölspur aus, als er aus Richtung Beuron kommend eine Rechtskurve fuhr. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Möglicherweise kommt als Verursacher der Ölspur der Fahrer eines blauen Lastwagen in Betracht, der zuvor wenige Meter von der Unfallstelle entfernt mit einer Panne in einem angrenzenden Feldweg stand. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040 in Verbindung zu setzen.