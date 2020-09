Motorradfahrer verletzt sich leicht

Ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde, hat sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Landstraße zwischen Thiergarten und dem Inzigkofer Bahnhof ereignet. Das teilt die Polizei mit. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Sigmaringen und bremste abrupt ab, um nach links abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 59 Jahre alter Motorradfahrer verhinderte ein Auffahren durch starkes Bremsen und Ausweichen nach rechts. Der nachfolgende 45-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zum leichten Kontakt zwischen den Zweiradfahrern, sodass er nach rechts von der Straße abkam und beim Sturz einen Baum touchierte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.