Motorradfahrer stürzt schwer verletzt steilen Hang hinab

Zu schnell unterwegs war der 34-jährige Fahrer einer Honda am Samstagnachmittag bei Stetten am kalten Markt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr er die L 197 von Thiergarten in Richtung Stetten. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Traktor.

Rettungshubschrauber fliegt Verletzten in Spezialklinik

Der Motorradfahrer wurde zunächst gegen den Traktor geschleudert, prallte zurück und stürzte dann über die Leitplanke zehn Meter einen steilen Abhang hinunter. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die Bergwacht zugegen, die den Abgestürzten barg. Der war schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 12 000 Euro. Die L 197 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.