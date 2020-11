Motorradfahrer stürzen auf der Landesstraße

Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagvormittag auf der Landesstraße 277 zwischen Thiergarten und Gutenstein leicht verletzt worden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Montag mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Kleinkraftrad einer vierköpfigen Gruppe voraus. Gegen 11.15 Uhr verlor er wegen eines platten Hinterreifens die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Ein 24-jähriger Motorradfahrer, der ihm folgte, kam durch eine eingelegte Vollbremsung ebenfalls ins Schlingern und stürzte. Die beiden weiteren Fahrer konnten rechtzeitig bremsen. Während der 24-Jährige vermutlich unverletzt blieb, brachte der Rettungsdienst den Unfallverursacher zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. An den Zweirädern entstand jeweils Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.