Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Auf der Landesstraße 277 ist laut Meldung der Polizei am Mittwoch zwischen Beuron und der Kohlplatte ein Motorradfahrer gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Der 28-Jährige fuhr gegen 14 Uhr die Serpentinen hinauf. Auf Höhe des Soldatenfriedhofs rutschte er in einer Rechtskurve weg, schlitterte in Richtung Fahrbahnrand und landete am Ende auf dem Grünstreifen. Ein Rettungsteam kümmerte sich um ihn. Seine schweren Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Am Motorrad entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.