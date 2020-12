Modelabel lässt im Donautal Modelfotos schießen

Immer ein Jahr voraus: Das ist die Devise in der Modebranche. Aus diesem Grund hat das nachhaltige Modelabel Lovjoi mit Sitz in Dürmentingen in dieser Woche seine Shootings für die Herbst-/Winterkollektion 2021/22 abgeschlossen.

Miss Berlin wird für Shooting eingeflogen

Die Bilder für die Modekampagne hat Fotograf Dominik Eisele im Landkreis Sigmaringen geschossen: Erste Location war das Sigmaringer Theater-Café, anschließend ging es mit Model Maya Jolina Lu, die eigens aus Berlin eingeflogen wurde, zum Inzigkofer Bahnhof und auf die malerischen Felsen des Donautals, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eigentlich hatte Lovjoi ein französisches Model gebucht, aufgrund des aktuellen Lockdowns gestaltete sich die Einreise mit vorgeschriebener Quarantäne aber als zu schwierig, weshalb einen Tag vor dem Shooting kurzfristig nach Ersatz gesucht werden musste. Die Wahl fiel auf die aktuelle Miss Berlin.

In Zeiten einer Pandemie muss man kreativ werden und die Möglichkeiten vor Ort ausloten. Lovjoi-Gründerin Verena Paul-Benz

Die Modestrecken werden sowohl für Werbekampagnen als auch für das sogenannte Lookbook, einer Art Katalog der aktuellen Kollektion, der auch an Händler verteilt wird, verwendet. „In Zeiten einer Pandemie muss man kreativ werden und die Möglichkeiten vor Ort ausloten. Da wir auch schon vor Corona immer regionaler geworden sind - unsere letzte Winterkollektion hieß Black Forest (Schwarzwald) -, waren wir sofort verliebt in die Idee, dieses Mal ins Donautal zu gehen“, erklärt Lovjoi-Gründerin Verena Paul-Benz.

Label wirbt mit fairer und veganer Produktion

Die Donau ziehe sich außerdem wie ein blaues Band durch ihr Leben: „Sowohl in Zwiefaltendorf als auch in Sigmaringendorf habe ich nie weiter als 300 Meter von der Donau entfernt gewohnt“, so die Geschäftsführerin.

Lovjoi wurde 2014 in Riedlingen von CEO Verena Paul-Benz gegründet und hat den Anspruch, nachhaltige, fair produzierte und vegane Mode in Bioqualität herzustellen. Die komplette Produktion - vom Zuschnitt bis zum Versand - erfolgt im Firmensitz in Dürmentingen, die Ware wird nach Bedarf gefertigt.