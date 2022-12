Mitarbeiterehrung 2022 im Kloster Beuron

Im Kloster Beuron sind Anfang Dezember zwei Mitarbeiterehrungen erfolgt, teilt die Einrichtung mit. Für insgesamt 35 Dienstjahre im Kloster wurden bei einer adventlichen Stunde in der Abteikirche Marianne Feger aus Fridingen (20 Jahre) und Heike Steidle aus Irndorf (15 Jahre) geehrt. Cellerar Gernot Schmid gratulierte im Namen des Klosters und aller Kolleginnen und Kollegen aus den Klosterbetrieben.

Feger ist als Leiterin der Klosterschneiderei für die Ordenskleider der Mönche verantwortlich. Steidle gehört fest zum Team in der Klosterbuchhandlung, wo Sie als verlässliche Mitarbeiterin und versierte Kundenberaterin geschätzt ist. Schmid dankte den Jubilarinnen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Treue und ihren Einsatz zum Wohl des Klosters und der Mönchsgemeinschaft.

Die Feier, in der sich auch Erzabt Tutilo Burger mit einer Adventsbesinnung an die Belegschaft wandte, wurde unter anderem von Volker Nagel, der seit diesem Jahr Mitarbeiter im Beuroner Kunstverlag ist, an der Beuroner Martinsorgel musikalisch begleitet.