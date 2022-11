Mitarbeiter von Leibertinger Firma streiken

Die IG Metall Albstadt hat einer Pressemitteilung zufolge die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie am Donnerstag aufgerufen, zeitweise die Arbeit niederzulegen.

Bei der Firma Mahle in Leibertingen fand daher zwischen 13.30 und 14.30 Uhr einer dieser Warnstreiks statt.

Ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten. Dorothea Ertl

Dorothea Ertl, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Albstadt, sprach von einer guten Beteiligung der Beschäftigten an der Aktion. Insgesamt beteiligten sich etwa 100 Beschäftigte der Firma Mahle in Leibertingen daran.

„Südwestmetall hat versäumt am Verhandlungstisch ein lösungsorientiertes Angebot zu unterbreiten. 3000 Euro Inflationsprämie bei einer Laufzeit von 30 Monaten, sind ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“, wird Ertl in der Mitteilung zitiert.

Die IG Metall fordere in der aktuellen Tarifrunde ein Entgelt-Volumen von acht Prozent bei zwölf Monaten Laufzeit, das zur Stabilisierung der Kaufkraft eingesetzt werden soll. In den bisherigen drei Verhandlungsrunden wurde keine Annäherung erreicht.

So lange wie nötig

Es fehle immer noch ein tragfähiges, materielles Angebot der Arbeitgeber, heißt es in der Meldung der IG Metall Albstadt weiter.

Die Zeichen stehen daher auf Arbeitskampf. Die Belegschaft bei Mahle in Leibertingen stehe entschlossen hinter der Forderung zur Entgelterhöhung und damit auch so oft und so lange wie nötig vor dem Werkstor, informiert die Gewerkschaft.