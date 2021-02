Mit neuer Software gegen Parksünder

Die Parksituation in Beuron ist schon länger ein Ärgernis für manchen Anwohner, aber auch für die Gemeinde. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, das Parküberwachungssystem OWI21 über das Rechenzentrum Komm.ONE zu beschaffen. Die neue Parküberwachungssoftware soll der Gemeinde Beuron dabei helfen, das ausufernde Parken und wilde Campen im Gemeindegebiet auf effektivere Art einzudämmen.

Wie Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller deutlich machte, „ist die Anzahl der Verstöße in diesen Bereichen derart groß, dass wir die Verwarnungen nur noch mittels moderner Technik bewerkstelligen können“. Deshalb folgte der Gemeinderat der Bitte, die neue Software und ein dazugehörendes Mobilgerät zu erwerben, um besser und effektiver den Bereich der Verkehrsüberwachung betreiben zu können. Der Anschaffungspreis beläuft sich auf etwa 2000 Euro; im Anschluss sollen sich die jährlichen Kosten auf etwa 300 Euro reduzieren.

Seine Kostenaufstellung hat der Bürgermeister auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre gegründet, weshalb er auch künftig von rund 1400 Verstößen ausging. Bei einem durchschnittlichen Verwarnungsgeld von 15 Euro kämen so jährlich etwa 21 000 Euro zusammen. Abzüglich der Kosten für Porto, Versand, Archivierung, Dokumentenspeicherung, Wartung, Smartphone, Sim-Karte und mehr, sowie die Bezahlung des Vollzugsbeamten, einer 450-Euro-Kraft, die für das Jahr 2021 etwas über 11 000 Euro ausmachen würden, blieben knappe 10 000 Euro für die Gemeindekasse.

Mit diesen Einnahmen solle nicht die Finanzlage der Gemeinde aufgepäppelt werden, ging Osmakowski-Miller auf Anwürfe der Vergangenheit ein. Vielmehr gehe es darum, den Besuchern in Saisonzeiten Grenzen aufzuzeigen. „Es kann nicht sein, dass im Schwarzwald und anderen Touristengebieten strenge Park- und Campingregeln gelten, nur im Donautal darf jeder machen, was er will“, machte der Bürgermeister seinem Ärger Luft.

Die 450-Euro-Kraft bleibt Lukas Kruthoff, der als beauftragter Ordnungshüter die Runde in der Donautalgemeinde macht, um stichprobenartig Parksünder zu finden, die Knöllchen hinter die Scheibenwischer zu klemmen und Fotos von den falsch geparkten Autos zu machen. Anschließend hatte er bisher die Daten in eine Excel-Tabelle eingetragen und diese an das Rathaus geschickt. Das alles sei sehr zeitaufwendig gewesen, so der Bürgermeister. Mit der neuen, gesetzeskonformen Software und einem Mobilgerät soll das deutlich effizienter gehen.

Diese Web-Browser-Technologie ist laut Osmakowski-Miller bereits seit Jahren in vielen Gemeinden im Einsatz. Protokolle und andere Vorlagen wie Beweisfotos können am Bildschirm angezeigt und die elektronische Akte kann an andere Stellen, beispielsweise einem Anwalt oder Gericht, zur Einsicht übermittelt werden. In das Mobilgerät wird das Kennzeichen, der Verstoß und Uhrzeit eingegeben, ein Foto gemacht und verschlüsselt an die zentrale Stelle übersandt, die den Halter ermittelt. Die Kuvertierung und der Versand erfolgt auf Wunsch über das Rechenzentrum, wofür die Gemeinde einen pauschalen Obolus entrichten muss. Über eine Schnittstelle kann der Anwender, in diesem Fall die Gemeinde Beuron, ein Portal betreiben, in dem sich der Betroffene die vorhandenen Beweisfotos ansehen, sich online äußern und auch die Geldbuße über eine zusätzlich einbindbare Bezahlfunktion sofort begleichen kann. Der Rathauschef verspricht sich nun eine deutliche Entspannung der Situation, geht aber nicht davon aus, dass diese Maßnahmen den Tourismus im Donautal behindern werden.