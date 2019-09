Mit der Fernsteuerung zur Lufthoheit

Es roch nach Methanol und Rizinus beim sonntäglichen Knattertag, zu dem die Modellfliegergruppe Heuberg geladen hatte. Den Retroflugtag hatten die Vereinsmitglieder Manfred Koch und Andi Lumma bereits bei der Jahresversammlung im März vorgeschlagen. Eine ganze Reihe von Mitgliedern war der Einladung gefolgt, so dass bereits vor 10 Uhr die ersten Modelle in der Luft waren. Obwohl der Wetterbericht nach dem heißen Samstag für Sonntag einen Wetterumschwung angekündigt hatte, war der Wettergott den Modellfliegern wohlgesonnen. Lediglich ein leichter Schauer um die Mittagszeit ging nieder, ansonsten blieb es trocken und es wechselten sich sonnige Abschnitte mit Wolken ab.

Bereichert wurde der Flugtag durch die Modellflieger aus Meßstetten und die Firebirds aus Albstadt, mit denen die MFG Heuberg freundschaftliche Verbindungen pflegt. Am Himmel bot sich ein vielfältiges Bild. Neben Retromodellen aus den 70ern und 80ern, flogen auch imponierende Kampfflugzeuge vorbildgetreu ihre Runden und Loopings, Segler zogen ihre Kreise und der schnelle Eurofighter stand seinem Vorbild in der Luft in nichts nach. Den zweiten, etwas holprigen Start musste er aber abbrechen, es entstanden Schäden an Bugrad und Einziehfahrwerk des Modellflugzeugs. Die Hubschrauber aus Albstadt beeindruckten ebenfalls mit ihren Flugmanövern die Fliegerkollegen und Familienangehörigen ebenso wie der „fliegende Taucher“, der durch die Luft flog und paddelte.

Zum Mittagessen gab es zahlreiche Spezialitäten vom Grill und frische Salate, danach Kuchen und Eis. Der rege Flugbetrieb und viele nette Gespräche unter den zahlreichen Gästen und das Fachsimpeln unter den Piloten setzten sich bis zum Abend fort. Der erste Vorsitzende, Werner Bix, blickt zufrieden auf die Veranstaltung zurück und ist sich sicher, dass dieser besondere Flugtag noch lange in Erinnerung bleiben wird – vor allem wegen Manfred Koch und Andi Lumma.