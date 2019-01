So macht der Winter richtig Spaß: Über die geschlossene Schneedecke bei Rengetsweiler geht es mit dem Ponyschlitten am Waldrand entlang. Solche Vergnügungen waren früher praktisch in jedem Winter über längere Zeit möglich. Ob das auch künftig noch möglich sein wird, steht angesichts der immer öfteren, milderen Winter noch in den Sternen.Foto: Thomas Warnack