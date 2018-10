„Mischter Toscana“ formt Luftballonfiguren

Über 30 teilnehmende Firmen und Stände präsentieren sich am Sonntag, 14. Oktober, beim zwölften Stettener Frauenlauf und parallel 17. Stettener Oktober von 9 bis 18 Uhr. Die Organisatoren rechnen wieder mit bis zu 230 Starterinnen beim Stettener Frauenlauf. Mit dem Stettener Oktober will der Wirtschaftsverbund unter seinem Präsidenten Oliver Neusch seine Leistungsfähigkeit und Kundenfreundlichkeit unter Beweis stellen.

Um 10.30 Uhr startet der Frauenlauf. Für die zwölf Euro Startgebühr erhalten die teilnehmenden Frauen vor dem Start ein Funktions-T-Shirt. Nach dem Lauf bekommen die Starterinnen eine Tasche voller Überraschungen und Getränke gesponsert von der Volksbank Ebingen und der Primion AG sowie einen Müslibecher vom Hauptsponsor Backhaus Mahl. Umkleideräume mit Duschen und kostenlosen Massagen durch die Firma Physiotherapie Braun sind ebenfalls bereitgestellt.

Nach der Siegerehrung werden unter allen Starterinnen noch attraktive Preise verlost. Unter anderem ein Goldbarren im Wert von 100 Euro, gesponsert von der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, und ein Gutschein für ein Paar Laufschuhe, gesponsert von Fußfit Hotz.

Es gibt an diesem Tag Bewirtung an verschiedenen Ständen in ganz Stetten. Folgende Straßen-Attraktionen und Programmpunkte sind vorgesehen: Um 10.30 Uhr startet der Frauenlauf in der Albstraße beim Knusperhäusle. Von 11 bis 17 Uhr gibt es einen Bauernmarkt auf dem Schlosshof, der die Besucher zum Stöbern, Verkosten und zum geselligen Beisammensein einlädt. Von 12 bis 17 Uhr ist dann verkaufsoffener Sonntag.

Attraktionen für Kinder

Auch für die Kleinen gibt es verschiedene Attraktionen. Ein Kinderkarussell gibt es bei der Sparkasse, Getränke Nolle veranstaltet ein Kisten-Stapeln und eine Hüpfburg gibt es bei Süßigkeiten Löffler. Ponyreiten wird auf dem Schlosshof an der Brühlstraße angeboten. In der Gemeinde unterwegs ist „Mischter Toscana“, ein Zauberer der Ballonfiguren formt und auf Stelzen läuft. Er wechselt öfter den Standort. Bei der Volksbank gibt es eine Grillvorführung und vor dem Norma-Einkaufsmarkt haben Modellbauer einen Outdoor-Parcours aufgebaut. Die Heuberger Biermanufaktur lädt zielsichere Schützen an ihre Schießbude ein. Eine Büchertauschbörse veranstaltet das Schulzentrum Stetten am kalten Markt beim offenen Bücherregal. Um 12.30 Uhr ist in der Albstraße die Siegerehrung für den Frauenlauf. Gleichzeitig veranstaltet die Feuerwehrkapelle bei Getränke Nolle ein Platzkonzert.

Eine Führung durch das Fitness- und Gesundheitszentrum wird um 13 Uhr angeboten. Der beliebte Hammellauf der Feuerwehrkapelle startet um 14 Uhr auf dem Schlosshof. Eine Märchen-Erzählwerkstatt findet um 15 Uhr im Trauzimmer im Rathaus statt und um 15.30 Uhr tritt die Tanzgruppe des TSV Stetten Lady-Kracher bei Getränke Nolle auf. Eine weitere Märchen-Erzählwerkstatt im Trauzimmer startet um 16 Uhr. Die Führung durch das Fitness- und Gesundheitszentrum wird um 16.30 wiederholt und um 17 Uhr gibt es noch einmal Lady-Kracher bei Getränke Nolle.