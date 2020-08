Michelle und Mike Halder ziehen sich aus der ADAC TCR-Germany zurück

Die beiden Mitglieder der Renngemeinschaft „Graf Zeppelin“, Michelle und Mike Halder, gelang diesmal eine optimale Punkteausbeute am Nürburg-Ring. Beide lieferten ein perfektes Qualifying ab. Mike Halder stand auf Startplatz drei und Michelle Halder auf fünf. Gewonnen hat das Rennen am vergangenen Samstag Gaststarter Nobert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) vor Mike Halder (Honda Civic FK7 TCR), darauf folgte der Gaststarter Andreas Bäckmann (Hyundai i30 N TCR) und dahinter Michelle Halder (Honda Civic FK7 TCR). Da beide Gaststarter nicht zum Punktgewinn berechtigt sind, haben Mike und Michelle Halder somit das Rennen auf Platz eins und zwei beendet.

Dann der große Knall: Mike Halder wurde nach der technischen Überprüfung durch Sportkommissare disqualifiziert. Mike Halder stellte nach dem Rennen seinen Honda Civic FK 7 TCR so wie immer im Parc Ferme ab, steckte seinen Funk aus, stellte den Motor ab und die Feuerlöschanlage auf die Stellung „Testmode“ – alles so wie immer. Obwohl in dieser Stellung die Feuerlöschanlage im Rennfahrzeug komplett aktiv ist. Dies bewerteten die Rennkommissare dieses Mal als Vergehen, die Feuerlöschanlage als nicht aktiviert, es erfolgte die Disqualifikation.

Laut technischem Reglement der ADAC TCR-Germany Serie darf die Feuerlöschanlage während der ganzen Rennveranstaltung nicht ausgeschaltet werden. Das heißt, selbst wenn das Fahrzeug im Teamzelt für Training, Qualifikation und Rennen vorbereitet wird, darf sie nicht deaktiviert sein. Was kein Team im Prinzip einhalten kann, denn wenn am TCR-Fahrzeug gearbeitet wird, wird diese aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Eine kleine Unachtsamkeit in der Nähe vom Auslöseknopf und die Feuerlöschanlage geht los. Was als Folge eine Riesen Säuberungsaktion am Fahrzeug innen und im Motorraum bedeutet.

Aber in der ADAC TCR brodelt es seit Anfang der Serie schon immer ein bisschen. Der ADAC hat einen Serienkoordinator für ADAC TCR-Germany bestimmt, der gleichzeitig auch ein oder zwei Rennteams eingesetzt hatte. So wurden teilweise an eingesetzten TCR-Fahrzeugen, die gleiche Bodengruppe hatten, aber eine andere Silhouette, die tiefere Bodenfreiheit für die einen freigegeben und für die anderen nicht. Oder Fahrzeuggewichte teilweise während der Saison angepasst, unabhängig der vorgeschriebenen Gewichtszuladung die nach einen Rennsieg, laut technischen Reglement, vorgegeben sind. Immer und immer wieder so kleine Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen in den vergangenen Jahren gab es zu beschwichtigen.

Mike Halder sagte nach dem Rennen: „Ich wollte nicht mehr, wir wollen Rennen fahren. Die ständigen Diskussionen vor und nach den Rennen haben keinen Sinn. Aus diesem Grund haben wir aus der ADAC TCR-Germany zurückgezogen. Für meine Schwester tut es mir weh, aber sie hat bis jetzt in der ADAC TCR-Germany eine tolle Vorstellung abgegeben. „Wir planen in einer anderen Rennserie an den Start zu gehen und warten auf unsere Zusage.“