Meßkircher Schlossweihnacht findet am ersten Adventswochenende statt

Die Meßkircher Schlossweihnacht findet in diesem Jahr am 26. und 27. November statt. Geöffnet ist am Samstag ab 16 Uhr, am Sonntag bereits ab 12 Uhr. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Weiter heißt es darin: Eingerahmt von Schloss Meßkirch reihen sich festlich geschmückte Stände behaglich aneinander und verzaubern mit ihrer stimmungsvollen Beleuchtung große und kleine Besucher.

Waffeln und Herzhaftes

Künstler, Kunsthandwerker und Händler präsentieren aufwendig gestaltete Besonderheiten, Geschenke und festliche Dekorationen für die ganze Familie. Das Angebot lädt ein zum weihnachtlichen Geschenkekauf, zum Bestaunen von echter kunsthandwerklicher Fertigkeit oder einfach nur zum gemütlich über den Markt schlendern, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zu Essen gibt es von süßem Weihnachtsgebäck über duftende Waffeln bis hin zur herzhaften Grillwurst, warmen Seelen, Langosch, frisch zubereiteten Flammkuchen und Schupfnudeln.

Der Besuch des Nikolauses, das Eselreiten, ein Bilderbuchkino der städtischen Kindergärten und das bunte Mitmachprogramm im Museumskeller sind ein paar der Programmpunkte für Groß und Klein. Das Bilderbuchkino findet an beiden Tagen im Seminarraum von Schloss Meßkirch statt. Es richtet sich an Kinder von zwei bis sieben Jahren und dauert circa 30 Minuten pro Aufführung.

Eine Fahrt mit der Eselkutsche

Im Museumskeller können die kleinen Marktbesucher in der Weihnachtswerkstatt ihrer Kreativität bei Brandmalerei, Laubsägen und Kerzenziehen freien Lauf lassen. Auf den Langohren des Esel- und Schafhof Boll kann am Sonntag geritten oder in der Eselkutsche mitgefahren werden.

Der Nikolaus besucht den Markt an beiden Tagen und hat Leckereien für die Kinder dabei.

Im Festsaal des Schlosses wird der Kreutzer-Chor den Marktbesuchern Kaffee und Kuchen anbieten. Das Café lädt zu einer süßen Pause vom Marktbummel sowie zum Aufwärmen ein.

Bücherverkauf und Aplhornmusik

Auch die Museen im Schloss sind während der Schlossweihnacht geöffnet. Die aktuelle Sonderausstellung zeigt „Schätze des Kreisarchivs Sigmaringen“. Die Meßkircherin Ingeborg Geng und ihre Freunde der Waldburger Aquarell-Malgruppe stellen ihre Bilder im Festsaal aus und am Sonntag bietet das Bücherei-Team im Saal einen Bücherverkauf an.

Die Alphornbläser, der Posaunenchor und das Kreis-Verband-Senioren-Orchester lassen bei ihren Auftritten weihnachtliche Stimmung aufkommen.