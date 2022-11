„Meßkirch tanzt!“ ist zurück: Elf Partys, ein Eintritt

Am Samstag, 19. November, heißt es wieder „Meßkirch tanzt!“ bei der Musiknacht mit elf verschiedenen DJs an elf verschiedenen Locations. Bezahlt werden muss nur einmal. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Diese sind City Bar (DJ Fettnan), Grüner Baum (DJ Kaufe), Schlosskeller (DJ Rookie), Metropol (Radau & Rabatz Klub), Boulevard (DJ Philhouse, Foto), Bärenschänke (DJ Paulaner), Beer Bar Bärle (Dreadilon Firestarter & MC Lookino), Holzwurm (DJ Beestyle & Support), Speckbrettle (DJ Elle), Zunfthaus (DJ Brum), Fässle (DJ This is Nuts). Die Musiknacht ist gewachsen – mit dem Zunfthaus und dem Schlosskeller kommen zwei neue Locations hinzu.

Boulevard

DJ PhilHouse begeistert mit seinem eigenen Mix aus Charts, Clubsound und Electro und animiert, auch ergänzend mit dem Mikrofon, tausende von Partygästen.

Metropol

Im „Metropol“ ist der Radau & Rabatz Klub zu Gast. Electro und Trap, Dubstep und HipHop, Indie, Breaks und Remmidemmi radikal mischen – das ist das Ziel des Radau & Rabatz Klub.

Schlosskeller

DJ Rookie, der deutsche DMC Scratch Welt Finalist von 2021 tritt mit New School Hip Hop und R’n’B auf.

Holzwurm

DJ Beestyle steht für musikalische Vielfalt und Leidenschaft. Von anderen DJs unterscheidet ihn, dass er keine fertigen Mash Ups spielt, sondern die Songs live remixed.

Speckbrettle

Gute Laune ist beim erfahrenen DJ Elle Programm. Mit dezenter Moderation und flüssigen Übergängen wird er das Speckbrettle in einen Hexenkessel verwandeln.

City Bar

DJ Fettnan aus Stuttgart wird in der City Bar für feinste Musik aus den 80er-Jahren sorgen. Der seit über 20 Jahren erfahrene DJ wird für 80s Classic-Sounds auf.

Bärenschänke

Paul Schreiber alias DJ Paulaner ist schon seit den späten 80er-Jahren an den Turntables unterwegs und hat schon in den Boomzeiten des Hard and Heavy in zahlreichen Rock Diskotheken in ganz Deutschland und darüber hinaus aufgelegt.

Grüner Baum

DJ Kaufe ist ein Garant für allerbeste Partystimmung und wird im Grünen Baum für schwingende Tanzbeine sorgen. Seinen ersten Einsatz hatte DJ kaufe bereits vor über 20 Jahren, als sein Fußballverein FV WaRe für sein Partyzelt an der Fasnet einen DJ suchte.

Beer Bar Bärle

Dreadilon Firestarter und MC Lookino kommen extra aus Bozen angereist, um mit ihren Reggae Dancehall Vibez den Laden auseinander zu nehmen.

Fässle

DJ This Is Nuts kommt mit feinem Händchen für grobe Partys. Sein Stil: die Mischung aus den Must-Play Hits der 90er gepaart mit Klassikern.

Zunfthaus

DJ Brum ist als professioneller ApresSki-DJ, unter dem Namen DJ Brum unterwegs und schon längst überregional bekannt.