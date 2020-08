Meßkirch erhält 3,6 Millionen Euro für Breitbandausbau

Der Wahlkreisabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß (CDU) hat in einer Pressemeldung darüber informiert, dass die Stadt Meßkirch Bundesfördermittel erhält. Insgesamt beläuft sich die Summe auf über 3,6 Millionen Euro, die zur Unterstützung des Breitbandausbaus der Stadt genutzt werden sollen. Die Mittel stammen aus dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das teilte das Ministerium dem Abgeordneten am Montag, 10. August, mit.

Bei dem Projekt investiert die Stadt antragsgemäß in die Erschließung von unterversorgten Adressen in Meßkirch. Die Gesamtkosten liegen bei rund 7,3 Millionen Euro, von denen 50 Prozent der Bund übernimmt. Der Wahlkreisabgeordnete sagte dazu: „Das ist ein großer Erfolg für die digitale Versorgung in Meßkirch und den ländlichen Raum – gerade in der aktuellen Corona-Krise wird deutlich, wie wichtig schnelle, digitale Infrastruktur ist“. Außerdem betonte Bareiß, dass man sich keine weißen Flecken mehr leisten könne. „Darüber hinaus ist die flächendeckende Versorgung unseres Landes mit leistungsstarken Breitbandanschlüssen eine Grundvoraussetzung für wirtschaftliches Wachstum“, so Bareiß weiter.