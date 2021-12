Meßkirch bekommt 880 000 Euro für neue Wohnprojekte

Mit dem Programm „Gemeinsam unterstützt und versorgt wohnen 2020/21“ fördert die baden-württembergische Landesregierung die Schaffung von 19 ambulant betreuten Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen. Davon profitieren auch zwei Projekte in Meßkirch, die mit insgesamt 880 000 Euro unterstützt werden.

Wie die Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden mitteilt, soll zum einen eine Wohngemeinschaft Junge Pflege und eine Senioren-Wohngemeinschaft im Haus „Am Stachus“ entstehen. „Gerade bei uns im ländlichen Raum ist die Gesellschaft vom demografischen Wandel besonders betroffen“, wird die Landespolitikerin in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert. „Die beiden Wohngemeinschaften fördern so lang wie möglich ein selbstbestimmtes Leben mit individuellen Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten unter Rücksichtnahme gemeinschaftlicher Interessen.“

Anbieter der Wohngemeinschaften ist die Deutsche Rote Kreuz Sigmaringen Soziale Dienste gGmbH. Mit der ambulant betreuten Wohngemeinschaft Junge Pflege soll das Angebot für junge pflegebedürftige Menschen erweitert werden, das gegensätzlich zum vollstationären Kontext den Fokus auf ein selbstbestimmtes (Zusammen-)Leben und eine individuelle Entfaltung der Persönlichkeit legt – im Rahmen eines familiär geprägten, gemeinschaftlichen Wohnens Gleichaltriger mit demselben Schicksalsbezug.

Die Senioren-Wohngemeinschaft soll vor allem älteren volljährigen Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf offen stehen. Mit dem Angebot einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft in Form eines gewohnten häuslichen (Zusammen-Lebens auch andere Personenkreise angesprochen und damit Alternativen zur vollstationären Dauerpflege geschaffen.

Das Land fördert die 19 Wohngemeinschaften mit insgesamt mehr als 8,6 Millionen Euro. Auf diese Weise entstehen 166 neue Wohnangebote – viele davon in kleineren Gemeinden. „Sowohl der Zusammenhalt in den Nachbarschaften als auch die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sind uns ein großes Anliegen“, wird Bogner-Unden zitiert. „Dazu gehört, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld leben können. Daher haben wir uns im grün-schwarzen Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, das Programm ,Gemeinsam unterstützt und versorgt wohnen’ auszubauen.“ Auch die UN-Behindertenrechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz gäben dafür einen klaren Auftrag.