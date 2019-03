Menninger Schützen zeigen konstant gute Leistung im Schießsport

Durch ihre konstanten Leistungen im Schießsport haben es die Schützen des Menninger Schützenverein auch im vergangenen Jahr 2018 wieder zur Deutschen Meisterschaft nach München geschafft und konnten sich im Mittelfeld behaupten. Dieser Erfolg tauchte auch bei der Jahreshauptversammlung im Sportbericht von Elke Kuster auf.

Im Zimmerstutzen war es Helmut Schnell, Franz Seehuber und Elke Kuster und in der Disziplin „KK liegend“ qualifizierten sich Franz Seehuber, Helmut Schnell und Generoso Macchia.

Der erste Vorsitzende Marcus Blum würdigte die sportlichen Leistungen. „Es ist ein großes Engagement, das in unserer Schützenfamilie gepflegt wird, denn nicht nur der Schießsport, sondern auch die kameradschaftliche Seite ist unter uns Schützen wichtig.“ Hierzu gehörten auch verschiedene Aktionen beim Schützenverein, die tragend mit den Alt- und Jungschützen zustande kommen.

Doch die Jugendarbeit, so erinnerte Schriftführerin Brigitte Hipp-Sinnwell, soll im Jahre 2019 noch mehr gefördert werden, was im Jahresprogramm von Jugendleiter Fabian Löhle und seinem Teamkollegen Volker Boos als Jugendtrainer liegt. Eine besondere Ehrung gab es für Brigitte Strobel die für 20 Jahre mit dem Ehrenzeichen in Bronze und Michael Blum der für 25 Jahre die silberne Ehrenadel mit Urkunde vom Vorsitzenden überreicht bekam.

In Vorschau ist am Samstag, 29. Juni, und am Sonntag, 30. Juni, eine Schulung des Südbadischen Schützenverbandes für Jungschützen in Menningen vorgesehen. Auch das beliebte Pokalschießen für Jedermann verbunden mit einem Schlachtfest und die Vereinsmeisterschaften werden in den Herbstmonaten stattfinden und zur finanziellen Aufbesserung der Vereinskasse ist am Samstag, 1. Juni, eine Alteisensammlung geplant, wie der Vorsitzende Marcus Blum abschließend bekannt gab.