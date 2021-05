Menningen fordert den Halt der Bahn

Die Ortschaftsräte von Menningen haben in ihrer jüngsten Sitzung für die Wiederherstellung der ehemaligen Haltestelle „Menningen-Leitishofen“ plädiert. Hintergrund ist die ab Juli 2021 vorgesehene Nutzung der Ablachtalbahn für den Personenverkehr.

Mit dem Zug im September 1875 wurde die erste Haltestelle eingerichtet und später das Bahnareal mit einem zweiten Gleis versehen. Das zwischenzeitliche Rangiergleis galt speziell für Anlieferungen mit dem Güterverkehr, was bis in das Jahr 1969 mit dem Personen- wie auch Güterverkehr zum täglichen Dorfgeschehen gehörte. Mit der Reaktivierung der Ablachtalbahn ist vorgesehen, so Ortsvorsteher Tobias Schatz in seinen Erläuterungen, dass die circa 38 Kilometer lange Bahnstrecke von Mengen bis Stockach vorerst nur für den Personenverkehr an Sonn- und Feiertagen dreimal täglich als Ausflugsfahrt auf der genannten Strecke unter dem Namen „Biberbahn“ pendeln wird.

Da das Bahnhofsgebäude in Menningen Anfang der 70er Jahre wie auch die frühere Güterhalle abgebrochen wurden und die zweite Gleisanlage ab der unteren Eisenbahnbrücke bis weit über den Bahnhofsbereich hinaus in späteren Jahren auch noch ausgebaut wurde, blieb doch der eingleisige Hauptstrang über die Jahrzehnte hinweg erhalten und konnte für den Güterverkehr immer wieder genutzt werden. Die durchgängige Betriebstauglichkeit des noch vorhandenen Gleiskörpers wurde durch einen Messzug für eine weitere Nutzung bestätigt, erklärte der zuständige Betriebsleiter Frank von Meissner, der sich für die „Biberbahn“ einsetzt. Auch die Menninger Bürger, wie beispielsweise aus den Vereinen, stehen zur Mithilfe bei der Wiederinbetriebnahme und Sanierung der Haltestelle mit Eigenleistungen nach den vorhandenen alten Planunterlagen bereit. Die Kommunen Meßkirch und Sauldorf haben den Streckenabschnitt von Mengen nach Stockach von einem privaten Betreiber gekauft und sind sehr interessiert, dass auf der Strecke der Ausflugsverkehr reaktiviert wird, gegebenenfalls nach Vereinbarung auch Güterverkehr wieder möglich ist, sagt Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick.

Der Bahnsteig werde nach den alten Maßen des Bahnhübergangs circa 60 Meter lang, mit einem Abstand von 1,68 Metern von der Gleisachse und einer Höhe von 55 Zentimetern über der Schienenkante mit verstärkten Beton-L-Steinen und einer Betonpflasterung versehen, wie Ortsvorsteher Tobias Schatz bei einer Begehung erläuterte. Er selbst zeigte sich in einem Gespräch erfreut, dass mit den Eigenleistungen aus dem Dorf doch großes Interresse bestünde, sodass der Bahnsteig in Menningen rechtzeitig zum Termin im Juli saniert wird und nach den behördlichen Voraussetzungen somit seine Bestimmung als Haltestelle bekomme.