Meßkircher Sporter werden mit deutschem Sportabzeichen geehrt

Die Verleihung des Deutschen Sportabzeichens ist jedes Jahr für die Teilnehmer eine gewisse Herausforderung, wie Eberhard Krause, vom Turnverein Meßkirch von der Abteilung Leichtathletik, bei der Siegerehrung im Gasthaus zur Krone in Heudorf, in seinen Worten hervorhebt. Als Trainer und lizensierter Übungsleiter des TV ist er auch für die Abnahme der erforderlichen Disziplinen verantwortlich. Die drei geforderten Leistungsstufen für die Teilnehmer werden in den Altersstufen mit Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit beziehungsweise Koordination verbunden und bei der entsprechenden Punktezahl mit der Auszeichnung, der Ehrennadel in Bronze, Silber, Gold und einer Urkunde bewertet.

Insgesamt waren es in diesem Jahr 30 Teilnehmer, davon 21 Jugendliche und neun Erwachsene, im Alter von sechs bis 73 Jahren. Der Medaillenspiegel ergab bei den Jugendlichen, drei Bronze, 12 Silber und sechs Gold. Bei den Erwachsenen drei Silber und sechs Gold. Rita Nopper erhielt ein Abzeichen mit der Zahl „25“ eingraviert.

Eberhard Krause bedankte sich bei allen Teilnehmern aber auch bei Norbert und Rita Nopper, die wie Laura Billing, mit ihrer Unterstützung für einen reibungslosen Ablauf des Deutschen Sportabzeichen 2019 beigetragen haben. Als Anerkennung und besondere Überraschung für die jugendlichen Teilnehmer gab es anschließend ein „Pommesfest“ im Gasthaus zur Krone.