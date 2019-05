Meßkircher arbeiten an Europas Zukunft

Schüler des Martin-Heidegger-Gymnasiums in Meßkirch haben, gemeinsam mit französischen und spanischen Schülern, Empfehlungen für die Zukunft der Menschen in Europa erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Kooperation konnten sie dem Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann vorstellen.

„Wir fordern, dass alle jungen Menschen in Europa durch Austauschprogramme frühzeitig miteinander in Kontakt treten, um aktiv Fremdsprachenkompetenzen auf- und Vorurteile abzubauen.“

Dies ist eine der Empfehlungen, die 14 Schüler des Martin-Heidegger-Gymnasiums mit gleichaltrigen Schülern aus der Meßkircher Partnerstadt Sassenage, in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes, und der Stadt Santpedor in der spanischen Region Katalonien, erarbeiteten.

Vier europäische Regionen kooperieren

Im Rahmen der Initiative „Vier Motoren für Europa“, die die Zusammenarbeit der europäischen Regionen Baden-Württemberg, Auvergne-Rhône-Alpes, Katalonien und Lombardei (Italien) fördern soll, erstellten die Schüler, unter Betreuung ihres Französischlehrers Stephan Schmid und Spanischlehrers Lars Kettner im Austausch mit den europäischen Partnern einen „Vertrag für die gemeinsame Zukunft in Europa“.

Hierfür erhoben die Schüler der drei Länder ein Meinungsbild zur Situation Europas im Jahr 2019. Dieses wurde im Anschluss ins Deutsche, Spanische, Französische und Englische übertragen, um danach über eine Online-Plattform eine gemeinsame Liste an Vorschlägen für die Zukunft Europas zu gestalten. Den Höhepunkt des Projektes stellte schließlich ein dreitägiges Treffen der Schüler und Lehrer in Stuttgart dar. Dort wurden die verschiedenen Ansichten diskutiert und abschließend über Artikel für einen „Vertrag für die gemeinsame Zukunft in Europa“ abgestimmt. Diese teilen sich in mehrere Bereiche auf, darunter auch Europabewusstsein, Friedenssicherung und Klimaschutz.

Die Punkte reichen von Forderungen nach „attraktiveren ländlicheren Räumen“, über „das Ende von Plastik“, bis hin zur „medizinischen Gleichbehandlung aller Menschen in Europa“.

Diese Forderungen konnten die Schüler Vertretern dieser vier europäischen Regionen, bei einer offiziellen Veranstaltung unter Anwesenheit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, vorstellen. „Es hat großen Spaß gemacht, mit anderen Europäern an europäischen Fragestellungen zu arbeiten und dafür die eigenen Fremdsprachenkenntnisse aktiv anzuwenden“, sagte der Schüler Nico Tenkhoff. „Hoffentlich können wir in der Zukunft miteinander in Kontakt bleiben.“

In den Tagen rund um die Europawahl, wird aktuell an der Weiterentwicklung des Vertrages gearbeitet. So ist unter anderem geplant, den Vertrag in Meßkirch, Sassenage und Santpedor in einem großen Rahmen im Schulgebäude aufzuhängen, damit zukünftige Schulprojekte an die Vorschläge anknüpfen können und an die Vorteile der europäischen Zusammenarbeit erinnert wird.

„Wir haben gemerkt, dass wir in Deutschland, Frankreich und Spanien die gleichen Herausforderungen haben und diese gemeinsam viel besser bewältigen können als alleine“, stellte die Schülerin Marietta Keller treffend fest.