„Meßkirch tanzt“ ist ein voller Erfolg

Zwischen zehn Bars und Musik von Rock, Oldies, 90er über Charts und Elektro bis hin zu Schlager konnten sich die Besucher am vergangenen Freitagabend in Meßkirch bei der zweiten Veranstaltung von „Meßkirch tanzt“ in diesem Jahr entscheiden. Die große Besucherzahl, die in den einzelnen Bars und Lokalen zu verzeichnen war, deutete den großen Erfolg an, den „Meßkirch tanzt“ inzwischen ausmacht.

Im Fässle standen die Besucher für ihre 1990er-Party mit DJ McLuvin the DJ aus Tübingen sogar bis an die Tür. In der „Beer Bar Bärle“ feierten die Rock-Fans ausgelassen mit DJ G.A.S. aus Zürich und etwas weiter in der Wunderbar legte DJ Kaufe aus Meßkirch Party-Schlager auf.

Barbesitzerin der Wunderbar sowie der Citybar, Sabine Sauter, ist äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung in den vergangenen Jahren. „Meßkirch tanzt wird einfach so gut angenommen, weil es in jeder Bar unterschiedliche Musik gibt“, sagt sie. „Wir sind froh, wie es läuft. Und mit DJ Kaufe machen wir auch inzwischen jeden Monat eine Veranstaltung.“

Aber auch die Besucher feiern die Veranstaltung, die vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde. „Wir waren bisher in jedem Jahr hier“, sagt Sonja Brucker aus Wald. „Es ist einfach super, wenn hier mal was los ist, wenn es auch sonst etwas ruhiger ist“, sagt sie mit Zustimmung ihrer Freundin Melanie Grom. Aber auch in der Citybar, in der DJ Beestyle vom No Stress und DJ Sautisch aus Stetten am kalten Markt auflegten, waren ab 22 Uhr stetig steigende Besucherzahlen zu verzeichnen. Barfrau Elisa Mayer findet die Idee hinter der Veranstaltung super. „Meßkirch lebt mit diesem Angebot einfach auf und die Menschen werden mit der Musik auch in die Bars gelockt“, sagt sie.

Aber auch auf den Straßen huschten viele Menschen, um den kühleren Temperaturen zu entkommen, schnell von Bar zu Bar – mal gezielt nach Musikgeschmack, mal um einfach jede Bar einmal zu besuchen.

Im Holzwurm legte DJ Roughmix aus Augsburg zusammen mit DJ Blaze aus Sigmaringen Hip Hop, Funk und Bass auf und im Viva sorgte die Keep it Real Crew aus Stuttgart mit Reggae und Dancehall für Stimmung. Nebenbei wurden auch im Speckbrettle mit DJ Elle aus Balingen Oldies und im Grünen Baum 80er auf Vinyl von DJ Fettnan aus Stuttgart aufgelegt. Für Elektro-Fans gab es zum einen das Metropol mit DJ N3FF, der vom Radau und Rabatz Klub mit Das Ding bekannt ist, zusammen mit Indie, Dubstep und Mashup sowie weiter oben im Boulevard mit DJ Philhouse aus Ulm zusätzlich zu Charts und House.

„Es war die letzten Jahre immer richtig gut“, sagt Anna-Lena Beck aus Ostrach. „Wir werden später auf jeden Fall auch noch in andere Bars gehen.“