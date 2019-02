Mann verletzt Frau mit Aschenbecher

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 22-Jährigen, der am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr eine Gaststättenbesucherin verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Samstagnacht der 22-Jährige mit seinem Begleiter von dem Gaststätteninhaber aus einem Lokal in der Hauptstraße verwiesen worden, nachdem sie zuvor eine Angestellte belästigt hatten. Etwa drei Stunden später erschien der junge Mann gegen 3.30 Uhr mit einer mehrköpfigen Personengruppe, die versuchte gewaltsam in das Lokal zu gelangen. Der Inhaber und einige der Gäste wollten dies durch Zuhalten der Eingangstüre verhindern. Während des Gerangels an der Eingangstür warf der 22-jährige Mann einen Aschenbecher aus Glas nach dem Gaststättenbetreiber. Er verfehlte diesen, traf stattdessen eine unbeteiligte Gaststättenbesucherin am Kopf und verletzte sie hierbei. Vom Rettungsdienst musste die Frau zur genaueren Untersuchung in Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit.