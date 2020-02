Mann schießt mit Schreckschusswaffe

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben bei Ermittlungen im Bereich der Uhland- und Feuerbachstraße rund ein Dutzend Schreckschusspatronenhülsen aufgefunden und sichergestellt. Dem Polizeibericht zufolge hatten Zeugen am Freitagabend gegen 20 Uhr Schussgeräusche in Meßkirch wahrgenommen. Wie die Nachforschungen der Polizei ergaben, hatte ein 20-Jähriger seine Schreckschusswaffe einem Bekannten verkauft. Der probierte diese nach Angaben des jungen Mannes sofort aus. Die Ermittlungen dauern an.