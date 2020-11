Mann fährt ohne Führerschein

Nach einem Auffahrunfall hat die Polizei am Samstag in Meßkirch einen Beteiligten ohne Führerschein erwischt. Der 31-jährige Autofahrer wollte mit seinem VW in der Mengener Straße nach links in die Straße Am Stachus abbiegen. Der nachfolgende 56-jährige Ford-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 31-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Den Schaden gibt die Polizei mit 3000 Euro an.