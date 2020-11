Mann fährt alkoholisiert gegen ein Auto

Bei einem Unfall in der Meßkircher Graf-Mangold-Straße ist in der Nacht zu Montag gegen 0 Uhr Sachschaden in Höhe von rund 17500 Euro entstanden, das teilt die Polizei mit. Ein 32-jähriger Fahrer eines Renault Clio ist dabei auf einen geparkten VW Caddy aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrnehmen und veranlassten in einem Klinikum die Entnahme einer Blutprobe. Der Renault, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.