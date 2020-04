Auf der Tuttlinger Straße ist es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Stadtmitte und übersah vermutlich aufgrund der starken Sonneneinstrahlung einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot und kollidierte seitlich mit diesem. Dabei entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro, der Mann wurde nicht verletzt.