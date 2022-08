Maler Brecht ehrt Ronald Back für 35 Jahre Treue zum Betrieb

Die Firma Maler Brecht in Meßkirch hat Ronald Back für 35 Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet. Am 1. August 1987 begann er seine Ausbildung zum Maler und Lackierer. Nach erfolgreichem Abschluss der Gesellenprüfung im Juli 1990 blieb er seinem Arbeitgeber bis heute treu. Mit besonderem Engagement, Fleiß und Motivation, entwickelte sich Ronald Back zu einem sehr guten Mitarbeiter mit hervorragenden Fachkenntnissen, berichtet das Unternehmen in einem Schreiben. Im Betriebsablauf ist er eine wichtige und nicht mehr wegzudenkende Person. Auch die Kollegen schätzen die langjährige Erfahrung von Ronald Back. Der Geschäftsinhaber, Tobias Brecht, gratulierte seinem Mitarbeiter zum Jubiläum und bedankte sich für die Treue und das gute Miteinander in all den Jahren. Zudem überbrachte der Firmenchef die Glückwünsche der Handwerkskammer und überreichte eine Urkunde.