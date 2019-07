Mais und Sonne verursachen Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von 11 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 19 Uhr in Meßkirch ereignet hat. Ein 75-jähriger Autofahrer war laut Polizei aus Richtung der Straße „Am Feldweg“ unterwegs und wollte in die Straße „Im Ehnried“ in Richtung Stockacher Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund des hoch gewachsenen Mais und der tief stehenden Sonne übersah er einen von der Stockacher Straße kommenden vorfahrtsberechtigten Wagen. Der 75-Jährige prallte mit seinem Fahrzeug frontal in die Fahrertür des Autos, dessen 20-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Am Wagen des jungen Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden.