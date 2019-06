„Macht Ihren Abfluss frei“: Schwenningerin hat eine pfiffige Idee

Jutta Jertrum ist mit dem German-Innovation-Award ausgezeichnet worden. Der im Jahr 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufene Rat für Formgebung zeichnet mit diesem Preis internationale Innovationen aus, die sich vor allem durch einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheidet.

Am Anfang stand ein allseits bekanntes Problem: Ein verstopfter Duschabfluss, der die aus Schwenningen stammende Jutta Jertrum, täglich zur Weissglut trieb.

„Ich hatte zu Hause oft Schwierigkeiten mit meinem verstopften Duschabfluss und merkte, dass die marktüblichen Produkte mein Problem nicht lösen“, so Jertrum. Eines Tages habe sie den Gedanken gehabt, einen langen Holzstab, ähnlich eines Korkenziehers, zu entwickeln. Diese innovative Idee hat dann auch ihr Problem im „Handumdrehen“ gelöst.

Erfinderin hat lange in der Hotellerie-Branche gearbeitet

Anfangs sei es ihr nicht in den Sinn gekommen, das Produkt zu verkaufen. Sie war einfach froh, dass ihr Duschabfluss frei war. „Auf die Idee kam ich einige Monate später“, sagt die 49-Jährige bei ihrem Besuch in ihrer Heimatgemeinde auf dem Heuberg.

„Ich habe lange in der Hotellerie-Branche gearbeitet. Als ich selber als Hotelgast dem gleichen Problem gegenüberstand, fing ich an, mir über die Möglichkeit, damit auf den Markt zu gehen, Gedanken zu machen.“

Zehn Monate später war das Produkt zum Patent angemeldet, so die inzwischen in der Schweiz lebende Erfinderin. Ihr Produkt Twist-Out ist bereits heute im Handel erhältlich. Aufgewachsen ist sie auf der Schwäbischen Alb, in Berlin erhielt sie nun für ihre Erfindung den German-Innovation-Award.

„Ich schätze diese Auszeichnung sehr und freue mich natürlich über solch eine Anerkennung. Der Preis bestärkt mich in meinem Tun und zeigt mir auf, dass mein Weg nicht nur spannend ist, sondern mir auch die richtige Richtung zeigt.“

Die nächste Herausforderung für Jertrum ist die Teilnahme in der Gründershow „Höhle der Löwen“ im Schweizer Fernsehen. Dort stellt sie ihre Erfindung fünf Schweizer Investoren vor. Ob die schwäbische Erfindung auch die Schweizer überzeugen kann, stellt sich Ende Juni heraus.