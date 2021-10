Lobeshymnen auf die Mitglieder

Sehr umfangreich war der Rückblick bei der Jahreshauptversammlung des SV Meßkirch, zu der sich rund 100 Mitglieder eingefunden hatten. Der Vorsitzende Alexander Hamann brachte in seinem Geschäftsbericht viele positive Aspekte vor, die von der noch jungen Vorstandschaft in den vergangenen zwei Jahren nicht nur gedanklich, sondern auch in praktischer Hinsicht umgesetzt wurden.

Obwohl die Corona-Pandemie in dieser Zeit den vorgesehenen Tatendrang mit den Projekten teils zum erliegen brachte und auch die sportlichen Aktivitäten über die vergangenen zwei Jahre teils ganz eingestellt werden mussten, zeigte sich in der Vereinsarbeit eine positive Entwicklung. Es gab lobende Worte für die immer sehr gepflegten Spiel- und Ausweichplätze ob in Menningen oder Rohrdorf. Es sind die zuständigen Platzwarte Mike Mutscheler, Jonas Henkel, Dennis Merk, Marcel Holz, Patrick Maier, Patrik Strobel, Peter Hofmann, Mines, Kevin Hüpfner und Walter Widmer, die mit einem besonderen Gutschein beschenkt wurden. Auch die Geselligkeit und Kameradschaft gehören dazu. Dass dies auch weiterhin so bleiben soll, galt der Dank dem Theken-Team, mit Vera Guggemos die als Leiterin des SV Vereinsheims seit Jahren eine Vorbildfunktion führt, wofür sie unter starkem Beifall ein prächtiges Blumengebinde erhielt.

Für den verhinderten Kassier Alexander Guggemos, gab sein Stellvertreter Sebastian Sprinkart die derzeitige Kassenlage des Vereins bekannt, die als befriedigend bezeichnet werden konnte. Zumal durch den Ausfall von vielen großen und kleinen Veranstaltungen die als besondere Einnahmen dem SV zugutekommen, in den vergangenen zwei Jahren ausblieben. Doch mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden konnten die wichtigsten Kostenstellen abgedeckt werden. Michel Gailfuß als Kassenprüfer bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und schlug die Entlastung des Kassiers, wie auch der gesamten Vorstandschaft, vor – was von der Versammlung bestätigt wurde.

Eine große Sache wurde im Sommer 2020 entschieden, worüber das Vorstandmitglied Manuel Renz, die Versammlungsteilnehmer unterrichtete. Als besonders notdürftige Planung stand an, die Heizung sowie die Duschen im Sportheim zu renovieren. Doch dabei blieb es nicht, wie er erwähnte, es wurde eine Kernsanierung daraus, die wohl mit ein paar Monaten vorgesehen war, doch auch hier wurde aufgrund von Corona eine fast einjährige Umbauzeit. Die besondere Begründung war, dass teils nur zwei bis drei freiwillige Helfer im Gebäude sein durften, denn der größte Teil der Maßnahmen wurde in Eigenleistungen ausgeführt. Die Elektro- und Sanitärarbeiten, wie auch die Isolierungs-, Verputz- und Fliesenarbeiten sowie viele Kleinarbeiten sind noch zu machen. Wir hoffen, so Manuel Renz, dass bis in rund drei Wochen das Ganze fertiggestellt und wieder bezugsfertig ist. Insgesamt wurden über 1560 Arbeitsstunden von 53 Vereinsmitgliedern und freiwilligen Helfern bei 95 Arbeitseinsätzen geleistet.

Auch vielsagend war der Bericht des sportlichen Leiters Stefan Stoll und Trainer Marco Kernler. Der SV Meßkirch hat insgesamt drei Mannschaften und eine Damenmannschaft, die mit dem VFR Sauldorf als Spielgemeinschaft geführt wird. Außerdem sind es noch zwölf Jugendmannschaften von der A1 Junioren bis zur G-Junioren. die teils mit Spielgemeinschaften mit benachbarten Vereinen bestehen. Somit ist ein großes Potenzial an Trainern und Betreuern erforderlich, um den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten. Als Jugendleiter wurde bei der vorgezogenen Jugendsitzung Ulrich Braunschweig und sein Stellvertreter Alexander Boos weiterhin bestätigt.