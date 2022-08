Lkw fährt auf VW auf

Zu einer Kollision kam es am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Ziegelbühlstraße, als ein Lastzugfahrer einer VW-Fahrerin auffuhr. Nach Angaben der Polizei war die 45-jährige Frau in Richtung Rohrdorf unterwegs und wollte auf der Höhe einer Einfahrt rückwärts in eine Garage einparken. Der ebenfalls stadtauswärts fahrende 30-jährige Lkw-Fahrer erkannte das Einparkmanöver nicht und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Alle Unfallbeteiligten sowie zwei Kinder auf der Rückbank des VW blieben unverletzt. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro, während dieser am Lastzug etwa 6000 Euro beträgt.