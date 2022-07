Literarische Spurensuche mit Arnold Stadler

Der diesjährige Literatursommer Baden-Württemberg steht unter dem Leitsatz „Literatur made im Ländle – 70 Jahre Baden-Württemberg“. Einen Großteil dieser siebzig Jahre deckt Arnold Stadler mit literarischem Schaffen ab. Die Stadt Meßkirch stellt ihren Ehrenbürger auf einer Sommertour durch Oberschwaben Einheimischen und Gästen, Literaturkennern und Neugierigen an sechs besonderen Orten in Oberschwaben vor. Am 10. Juli startet die ungewöhnliche Lesereise mit einer gemeinsamen Fahrt in der Biberbahn nach Menningen.

„Es wäre für mich ein Traum, gäbe es die alte Strecke wieder. Dann könnte ich vom Sauldorfer Bahnhof aus wie mein Großonkel nach Bremerhaven und Amerika fahren. Wie das vor 100 und 150 Jahren noch möglich war“, so schrieb Arnold Stadler im Jahr 2018, als noch nicht bekannt war, dass die Bahn jemals wieder auf dieser Strecke verkehren würde. Folgerichtig also, dass am Sonntag, 10. Juli, die sechsteilige Veranstaltungsreihe um 12.15 Uhr am Bahnhof in Sauldorf beginnt. Um 12.39 Uhr geht es mit der Biberbahn nach Menningen und von dort aus zum ersten Lese-Ort (bei guter Witterung beim Kiosk am Wasserschlössle). Interessierte können Fahrkarten im Zug erwerben. Um 15.17 Uhr Abfahrt in Menningen mit Rückkehr nach Sauldorf fahrplanmäßig um 15.37 Uhr.

Am Montag, 18. Juli, trifft Arnold Stadler mit Walle Sayer einen Lyriker aus Horb am Neckar, der wie ein Uhrmachermeister im Gehäuse der Zeit forscht und das Wesentliche in Gedichte und Miniaturen fasst. Das Gespräch moderiert die Journalistin Annette Maria Rieger (11 Uhr, Treffpunkt Kloster Beuron).

Am Dienstag, 19. Juli, tauscht sich Arnold Stadler an seinem Heimatort Rast im Gasthof Löwen mit dem vielfach ausgezeichneten Fotografen Florian Schwarz aus. Schwarz, 1979 in Konstanz geboren, studierte Fotografie an der Königlichen Kunstakademie Antwerpen. In seiner gegenwärtigen Ausstellung „Imagine“ widmet er sich in Bild und Wort der Staatenlosigkeit. Der Verlust von Heimat und wie Kommunikation neue Beziehungen ermöglicht, sind Themen des Austauschs über Kunst und Menschen, den die Kuratorin dieses künstlerischen Projektes Helena Vayhinger aus Singen und die SWR-Journalistin Thea Thomiczek im Gespräch begleiten. (11 Uhr, Treffpunkt Gasthof Löwen in Rast).

Mit der Künstlerin Regina Frank trifft sich Arnold Stadler am Mittwoch, 20. Juli, in der Meßkircher Kreisgalerie, wo die Ausstellung „Der Kunsterzieher und seine Schülerinnen und Schüler“ zum 70. Geburtstag von Eddy Michelberger zu sehen ist. Seine Gesprächspartnerin Regina Frank, 1965 in Meßkirch geboren, gilt als Pionierin von Performance, die auch das Internet in ihre Arbeiten integriert. Das Gespräch führt Luzia Braun, bekannt aus der Kultursendung „Aspekte“. Alle Akteure stammen aus dem Raum Meßkirch, sodass die Bedeutung des „Dableibens“, „Wegmüssens“ oder „Heimkommens“ für künstlerisches Schaffen thematisiert wird (19 Uhr, Treffpunkt Kreisgalerie Schloss Meßkirch).

In Bad Schussenried teilt Arnold Stadler am Donnerstag, 21. Juli, mit Reinhold Aßfalg und Hannelore Nussbaum oberschwäbische Erinnerungen, die auch die Kehrseite des Idylls ausleuchten. Reinhold Aßfalg, Jahrgang 1940, präsentiert dabei sein Buch „Das alte Dorf“, das dieser Tage erscheint. Die Schriftstellerin Hannelore Nussbaum aus Bad Schussenried, der modernen Designerwelt ebenso verbunden wie der oberschwäbischen Dichterin Maria Menz, blickt auf Begegnungen mit Persönlichkeiten in Oberschwaben zurück, die bis heute nachwirken. Die Moderation übernimmt Oswald Burger (17 Uhr, Treffpunkt Eingang Ost).

Bei der Abschlussveranstaltung am Samstag, 23. Juli, ist die Schriftstellerin und Malerin Alissa Walser die Gesprächspartnerin von Arnold Stadler. Die beiden sprechen über Herkunfts- und Sehnsuchtslandschaften und gehen der Frage nach, wie sich die Orte, von denen man kommt, auf das spätere Arbeiten in der Welt auswirken. Alissa Walser, aufgewachsen am Bodensee, lebt in Frankfurt und hat zuletzt „Am Anfang war die Nacht“ publiziert. Das Gespräch moderiert der Journalist Siegmund Kopitzki (11 Uhr, Treffpunkt Einlass Freilichtmuseum Heuneburg).

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Allerdings ist die Zahl der Plätze beschränkt, sodass eine Anmeldung erforderlich ist unter www.lio-netzwerk.org oder bei der Tourist-Info Meßkirch unter der Rufnummer 07575 / 206-1422, oder per E-Mail an tourismus@messkirch.de.