Lieder, Geschichten und seltene Instrumente bereichern den Abend

Gut schwäbisch ist es zugegangen, als die alte Tradition der Hohstuben zahlreiche Besucher, Jung und Alt aus Nah und Fern zusammenbrachte. Geschichten, Gedichte, Lieder, Spiele, Essen und Trinken, Tanzen und Spielen, Humor oder einfach Tratschen waren Teile des Geschehens in den Hohstuben.

Während die Leute früher eine Armbeuge voll Holz zum Feuern mitbrachten, war es im Saal des Brigelhofs in Langenhart schon gemütlich warm. Das war auch gut so, denn der schwäbische Barde Bernhard Bitterwolf aus Bad Waldsee-Haisterkirch verspätete sich. Das bot Gelegenheit für den schwäbischen Liedermacher Michael Skuppin aus Bad Saulgau, seine Wandervogellaute zu stimmen und nebenbei mit dem Publikum zu plaudern. Mit einem nur geistig vorgestellten Spiegel stellte Skuppin seinen Ersatzchor vor, die Besucher. „Es schneielet, es beielet, es goht en küele Wind…“, war bald in allen Kehlen. „In Mueders Stüebele, do goht dr hm, hm, hm …“ wurde dann mit der Heiligen Familie im Stall zu Bethlehem verglichen und textlich angepasst. „Wies früher isch gsei“, war von Skuppin zu hören. Mit allerlei Humor, eigenen Liedern mit blitzenden Augen vorgetragen, gewann er die Versammelten im Flug.

Elisabeth Oswald aus Oberschmeien verstand es, mit theatralischen Vorträgen die Besucher mitzunehmen. Zunächst in die Werkstatt eines Vaters, der seiner Tochter vorgaukelte ein Vogelhäusle zu bauen. In Wirklichkeit wurde es aber eine Weihnachtskrippe. In einem zweiten Text ging es um streitsüchtige Weiber. In Wirklichkeit waren es ein Laubbaum und ein Nadelbaum, die sich über ihre Vorzüge und Nachteile stritten.

Bernhard Bitterwolf brachte gleich sieben Instrumente mit, die er nacheinander bei seinen Vorträgen auch spielte. Akkordeon, Gitarre und Drehleier sind eher noch bekannt. Ausgefallener sind eher die alte Schalmei ein Vorläufer des Fagotts, die Sackpfeife, das Scheitholz – ein langes Saiteninstrument. Mit Piffel ist ein langes Blasinstrument gemeint. Es war ein bäuerliches Lockinstrument um Tiere zu rufen.

Besucher machen mit

Immer wieder waren die Besucher eingebunden, durften mitlesen, mitsingen oder auch vortragen. Annegret Schmid aus Buchheim trug eine Geschichte um einen Wunschzettel ans Christuskind vor. 100 Mark wollte eine arme Frau haben, um sich einen Mantel für den kalten Winter zu kaufen. Da es um Geld ging landete der Brief beim Finanzamt. Dort legte man zusammen und sandte über 60 Mark zurück. Die Frau bedankte sich beim Christkind, reklamierte jedoch, dass die Leute vom Finanzamt einen Teil wohl einbehalten hätten. Das Christkind sollte das Geld doch besser direkt schicken.

Bitterwolf beleuchtete mit Hilfe von Schautafeln verschiedene Aspekte der vorweihnachtlichen Adventszeit und des Lebens früher. Der Brauch der Hohstuben oder auch Lichtstube im Schwäbischen wurde so belegt: Ein Pfarrer habe sich im Jahre 1794 schriftlich an die Herrschaft gewandt um das angeblich sittenwidrige Treiben in Hohstuben anzuzeigen. Heischen war das Betteln an den Häusern meist um Obst, Nüsse, Eier oder Anke (Butter). Beim Versuch, diesen Brauch aufleben zu lassen musste Bitterwolf mit seinem Männerchor die Erfahrung machen, dass das Obst heute eher in flüssiger Form in Schnapsgläschen kommt. „Christbaum loben“ ist wohl heute noch da und dort üblich. Dabei wird auch Flüssiges gereicht. Sehr besinnlich und auch geradezu anklagend wurde Bitterwolf mit Zeitungsberichten früherer Jahre zum Thema Frieden.

Die Geschichte „Ein Festmahl mit Fremden“ beschrieb die Begegnung mit Flüchtlingen, die nach dem Weg suchten und zum Essen eingeladen wurden. Wie lange sie schon unterwegs seien, fragte der Gastgeber. „Über 2000 Jahre“, meinte er verstanden zu haben. „Bleibed xond ond gfräs ond älleweil im Sunntighäs“ wünscht Bitterwolf allen. Gesund bleiben und genug zu essen zu haben sowie auch Muße zu haben, nicht dauernd arbeiten hieß das.