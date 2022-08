Lichterprozession ins Beuroner Liebfrauental

Unter dem Motto „Licht für den Frieden“ findet am Sonntag, 14. August um 20 Uhr in Beuron nach zweijähriger Unterbrechung die traditionelle Lichterprozession zum Hochfest Mariä Himmelfahrt statt. Die Prozession beginnt um 20 Uhr mit der Segnung der Kerzen auf dem Vorplatz der Beuroner Abteikirche; Prozessionskerzen sind im Klosterladen vor Ort erhältlich. Die Prozession hat als Ziel die Lourdes-Grotte im Liebfrauental. Dort ist die Andacht mit Segnung der mitgebrachten Kräuterbuschen. Die Predigt hält Wallfahrtsleiter Pater Sebastian Haas-Sigel OSB. Abschluss der Feier und Entlassung ist bei der Lourdes-Grotte im Liebfrauental. Auch in diesem Jahr übernehmen der Musikverein Irndorf und der Kirchenchor Buchheim wieder die musikalische Umrahmung von Prozession und Andacht. Bei ungünstiger Witterung werden Lichtfeier und Andacht in die Abteikirche verlegt. Foto: privat