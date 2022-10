Lesewanderungen erweisen sich als beliebtes Konzept

Der Freundeskreis Kultur Villingen-Schwenningen hatte zwei Lesewanderungen kreiert, die bei herrlichem Wetter sehr gut angenommen wurden.

Die Ankündigung, auf Spaziergängen besondere Orte einmal in Villingen und einmal in Schwenningen zu erreichen und dort Lesungen von Rike Richstein, Ruth Tuschewski und Erik Wunderlich lauschen zu dürfen, lockte weit mehr literatur- und bewegungs-freudige Menschen an, als vom Freundeskreis erwartet.

Eine Geschichte aus und über Villingen in Villingen führte am Samstagnachmittag Christine Tocha, die zweite Vorsitzende des Freundeskreises, die Besucher zunächst in die Sakristei des Franziskaners mit ihren beeindruckenden Deckengemälden aus dem 15. Jahrhundert. Dort las Ruth Tuschewski aus ihrem Roman „Der Färber“, einer Geschichte, die sich um den Nationalsozialismus in Villingen dreht. Die gebürtige Villingerin lebt heute in der Schweiz als Sprachlehrerin und Literaturschaffende und war früher, ebenso wie Rike Richstein, Redaktionsmitglied der Schülerzeitung „Der Peiler“ am Hoptbühlgymnasium. Die schriftstellerischen Tätigkeiten beider junger Frauen wurden bereits mit namhaften Preisen ausgezeichnet.

Vom Franziskaner ging es nach halbstündiger Lesung und Fragerunde in die Webergasse und dort in die Vereinsräume des Villinger Eisenbahnclubs. Nicht ohne Grund, spielt Rike Richsteins Kurzroman „Herr Paul oder die Unwahrscheinlichkeit des Glücks“, aus dem sie las, doch hauptsächlich im Zug und auf dem Bahnhof. Aktuell schreibt die 27-Jährige an ihrer Doktorarbeit, zugleich aber auch an ihrem zweiten Roman.

Die literarische Gruppe wurde von Wolfgang Riedel und seinen Vereinskameraden mit Kaffee bewirtet, bevor sie weiterzog in die Bickenstraße zu „Chance²“. Hier lernte man ein Schulprojekt kennen, bei dem Schulverweigerer mit viel Einfühlungsvermögen dazu gebracht werden, die Schule wieder zu besuchen. Und man hörte Erik Wunderlich aus seinem Erzählband „Irgendwohin nach Hause“ lesen. Einst Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg, lebt der 39-Jährige heute als freier Schriftsteller in Hessen, er stammt aus Neuenbürg an der Enz.

Am Sonntag übernahm der erste Vorsitzende des Freundeskreises Kultur, Eberhard Hummel, die Führung der Lesewanderung in Schwenningen. Die drei genannten Literaturschaffenden begannen ihre Lesungen in der Städtischen Galerie und setzten sie nach kurzen Spaziergängen im Sängerheim des MGV „Frohsinn“, in der Austraße und im einstigen, inzwischen zur Mensa der Gartenschule umgebauten Feuerwehrhaus, fort.