Leibertingens Bürgermeister hört auf

Armin Reitze, Bürgermeister Leibertingens, scheidet vorzeitig aus dem Amt. Das hat er in der Sitzung des Gemeinderats bekanntgegeben. Nach 21 Jahren in diesem Amt habe er sich zu dem Schritt entschlossen, weil die Bedingungen nicht mehr stimmten, teilt er dem Südkurier mit, und meint damit steigende Anforderungen sowie die hohen Ansprüche der Bürger. Reitze wolle nun mehr auf seine Gesundheit achten. Seine Amtszeit wäre noch zwei weitere Jahre gegangen und hätte 2023 enden sollen. Nun hört er jedoch schon am 1. Mai nächstes Jahr auf.