Lastwagen verliert Hinterachse

Großes Glück hatte ein 42-jähriger Lastwagenfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr in Menningen. Der Mann war mit seinem Sattelzug auf der K 8221 durch Menningen in Richtung Krauchenwies unterwegs, als die hintere Achse der Zugmaschine vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einen Achsbruch erlitt. Hierbei wurde ein Teil der Achse samt Doppelbereifung abgerissen und schleuderte zunächst gegen zwei geparkte Autos und anschließend gegen eine Hauswand. Glücklicherweise waren in diesem Bereich zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger unterwegs, sodass lediglich nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Während der Bergungsmaßnahmen musste durch die Polizei der Verkehr zeitweise umgeleitet werden, teilt die Polizei mit.