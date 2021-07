Lastwagen fährt nach Unfall weiter

Zwei Lastwagen sind am Dienstag gegen 9 Uhr auf der L218 zwischen Stetten a.k.M. und Schwenningen zusammengestoßen. In einer langgezogenen Rechtskurve streiften sich die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge, wodurch bei einem Lastwagen der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Stetten fort, ohne die Schadensregulierung zu ermöglichen, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Das Polizeirevier Sigmaringen nimmt Hinweise unter 07571/1040 entgegen.