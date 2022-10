Langfristige Unterbringung ist das Ziel

Nichts ist wichtiger als ein Arzt im Ort. Diese Feststellung machte am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderates Bürgermeisterin Roswitha Beck. Im Sitzungssaal waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger anwesend, als die Thematik, wie man langfristig einen Hausarzt im Dorf halten kann, diskutiert und entschieden wurde.

Einstimmig stimmte das Gremium dem Vorschlag der Rathausvorsteherin zu, einen Bauantrag zu stellen und die Baugenehmigung in die Wege zu leiten. Und weil man sich bereits seit längerer Zeit im Gemeinderat zu der Thematik Gedanken machte und geeignete Örtlichkeiten in Augenschein genommen hatte, war die Unterbringung im Untergeschoss der Nachbarschaftsgrundschule aus Sicht der Ratsmitglieder „die schnellste und auch preiswerteste Lösung“, wie es Gemeinderat Fritz Grad nannte. „Wir fühlen uns als Kommune in der Pflicht, einen Arzt am Ort zu halten“, stellte die Bürgermeisterin in ihrem Plädoyer vorab fest. Die Gemeinde müsse sich zwingend um eine geeignete Räumlichkeit kümmern.

Einig waren sich die Ratsmitglieder, dass eine Umnutzung eines Bestandsgebäudes gegenüber einem Neubau die bessere Lösung sei. Im Untergeschoss des Schulgebäudes sind neben dem Lehrschwimmbecken mit den sanitären Anlagen ein Werkraum, die Schulküche mit Nebenraum, der Bürgersaal und verschiedene kleinere Räume und Toiletten. Der Gemeinderat entschied sich für die Umnutzung der Schulküche mit einigen Nebenräumen für die Arztpraxis in der Schule. Planer Marcus Greber teilte in der Sitzung mit, dass der Umbau in Trockenbauweise in kurzer Zeit, er schätzte vier Monate, möglich wäre.

Vorgesehen ist die Schaffung eines separaten Hauseinganges in die Arztpraxis von der Nordseite her. Die bisherige Schulküche könnte in zwei Behandlungszimmer umgebaut werden. Des Weiteren sind die Rezeption, das Wartezimmer, ein kleiner Ruheraum, ein Personalraum und separate Sanitärräume für Patienten und Arztpersonal geplant. Der Gemeinderat möchte das Projekt mit einem Zuschuss des Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum (ELR) gestärkt wissen. Bürgermeisterin Roswitha Beck erwartet die Bezuschussung mit ELR-Mitteln, weil Arztansiedlungen im ländlichen Raum von großer Bedeutung seien.

Bisher ist in Schwenningen eine Hausarztpraxis im Untergeschoss des früheren Hausarztes und jetzigen Rentners Dr. med. Peter Nowara untergebracht. Dort gehen seit Jahrzehnten Patienten aus Schwenningen, aber auch von den benachbarten Orten vom Heuberg und Donautal ein und aus. Die ärztliche Versorgung nahmen früherer die Ärzte Dr. Nowara und Dr. Schultheiß gemeinsam wahr. Seit sich Dr. Nowara in den Ruhestand verabschiedet hat, ist Dr. Ulrich Gregor Schultheiß, der auch in Sigmaringen seine Hausarztpraxis führt, allein mit seinen Arzthelferinnen in der Schwenninger Praxis tätig.