Die Freiwillige Feuerwehr Langenhart hat ihre Hauptübung absolviert. Das Szenario für die Feuerwehrleute: Durch einen technischen Defekt ist im Gästehaus beim Reiterhof Marquart ein Zimmerbrand ausgebrochen, im gesamten Wohnbereich gibt es starke Rauchentwicklung.

Die alarmierte Wehr aus Langenhart war mit einem Tragkraftspritzenanhänger und einem kombinierten Fahrzeug mit Steckleiter als erste an der Einsatzstelle und nahm sich sofort der Rettung zweier Kinder aus dem Obergeschoss an. Der Gruppenführer der Langenharter Wehr nahm die Erkundung vor und forderte das Löschgruppenfahrzeug LF 10 an, das seinen Standort bei der Abteilungswehr in der Gemeinde Rohrdorf hat

Es stellte sich heraus, dass noch eine dritte Person im ausgebauten Dachgeschoss des Hauses sein muss. Die Menschenrettung übernahm die Besatzung des inzwischen eingetroffen LF 10 mit den Atemschutzträgern. Allein aus Langenhart waren 17 Wehrmänner bei der Übung involviert. Nicht überraschend, denn zehn Prozent der Einwohner sind aktive Mitglieder bei der freiwilligen Feuerwehr. Abteilungskommandant Alexander Graf, der das Brandobjekt ausgearbeitet hatte, dankte seinen Wehrmännern für die gelungene Übung.