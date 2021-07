Lärmschutzwand soll Neubaugebiet schützen

15.07.2021, 20:57 Stetten am kalten Markt

Eine rund 200 Meter lange Lärmschutzwand soll das künftige Nebaugebiet „Bei der Schelmengrube“ vor Straßenlärm der Landesstraße L 218 schützen. Dazu hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung beauftragt, mit den Fachplanern das weitere Verfahren vorzubereiten. Zuvor diskutierte der Rat ausführlich über die Bauart der Anlage und prüfte dabei das Für und Wider eines Walls versus Wand.

Das Gremium hatte 2019 den Aufstellungsbeschluss gefasst, ein etwa 1,85 Hektar umfassendes Neubaugebiet am nordwestlichen Ortsrand Stettens zu erschließen. Das Areal befindet sich im Gemeindeeigentum und befindet sich nahe des einzigen Hochhauses von Stetten an der L 2018 Richtung Frohnstetten. Deshalb sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Schallimmisionen durch den Straßenverkehr der Landesstraße ermittelt worden. Dabei sind vom beauftragten Ingenieurbüro für Umweltakustik Heine & Jud Regelwerte für ein allgemeines Wohngebiet zugrunde gelegt worden.

Im Vorfeld sei auch mit dem Regierungspräsidium Tübingen abgeklärt worden, dass eine Bebauung, beziehungsweise die Lärmschutzanlage einen Mindestabstand zum Fahrbahnrand von 7,50 einhalten werden muss, sagte Bürgermeister Maik Lehn. Allerdings verläuft rechts neben der Fahrbahn ein Rad- und Feldweg, der durch diese Abstandsregelung mittig tangiert wird. Um den von vielen Spaziergängern genutzten Weg zu erhalten, sei angedacht worden, eine Lärmschutzwand samt Schutzplanke auf dem Grünstreifen direkt neben der Fahrbahn zu errichten, zumal nachgewiesener Maßen die Schutzmaßnahmen wirksamer sind, je näher sie der Schallquelle liegen. Das sei aber laut Bürgermeister vom Regierungspräsidium abgelehnt worden.

Verwaltung und Bürgermeister haben deshalb dem Rat vorgeschlagen, dass die Lärmschutzmaßnahme einen Meter nach dem Weg gebaut werden soll. Aufgrund der Vorgaben und der örtlichen Gegebenheiten hatten die Räte die Wahl zwischen drei und vier Meter hohen Lärmschutzwällen, deren Kosten pro laufendem Meter zwischen 550 und 900 Euro liegen oder –wänden. Bei den von Jürgen Schwochow vom Sigmaringer Planungsbüro Kovacic vorgestellten Varianten von Lärmschutzwänden liegen die Kosten jedoch deutlich höher. Je nach Höhe und Ausführung liegen sie zwischen 1600 und 2100 pro laufenden Meter. Letztendlich entschied sich der Gemeinderat gegen einen Wall, da ein solcher eine deutlich breitere Ausgangsfläche beansprucht, die das Baugebiet und damit die Grundstücke deutlich verkleinern würde. Florian Dreher (ILS) führte zudem an, dass ein Wall ständige Pflege braucht und meinte: „Diese Manpower haben wir nicht!“ Auch Daniel Sauter (FW) und Lothar Löffler (ILS) sprachen sich ausdrücklich für eine Wand aus. Dem folgten auch die restlichen Räte und beauftragten die Fachplaner mit weiteren Detailplanungen hinsichtlich Straßenführung, Erschließungsmöglichkeiten, Grundstückseinteilungen und anderes. Ebenso nahm der Rat den Vorschlag der Verwaltung an, entlang des Weges eine zweigeschossige Bebauung zuzulassen und die Lärmschutzwand entsprechend anzupassen. Zudem soll geprüft werden, ob wegen der Nachfrage nach Geschosswohnungsbau in nordöstlicher Richtung des Baugebiets entsprechende Grundstücke zur Verfügung gestellt werden können.