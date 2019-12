Kurzfilme beschäftigen sich mit besonderen Blickwinkeln

Auch zwischen den Jahren ist einiges los im Schlosskeller der Museumsgesellschaft Meßkirch. So wiederholen die Veranstalter den erfolgreichen Kurzfilm-Abend mit Alina Cyranek vom vergangenen Jahr, dieses Mal aber mit neuen, besonderen Filmen.

Alina Cyranek ist eine erfolgreiche Filmemacherin. Sie lebt in Leipzig, aufgewachsen ist sie in Rengetsweiler. Sie überschreitet mit ihren Arbeiten die Grenzen zwischen Film und gestaltender Kunst. So sind ihre Filme auch auf internationalen Filmfestivals und Kunstaustellungen zu sehen.

An diesem Abend zeigt sie acht ganz unterschiedliche Kurzfilme von sich und anderen Filmemachern. In „Tisch & Bett“ von Anne Chlosta entwickelt sich ein gemütlicher Abend mit Freunden bei Rotwein und Geplauder in eine ganz andere Richtung wie erwartet. Und in dem Dokumentarfilm „Familienessen“ von Alina Cyranek duftet es nach Rotkohl, Hasenbraten und Klößen. Fünf Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands erinnern sich an die Familienessen in ihrer Kindheit – Und das im doppelten Sinne. Ebenfalls ein Dokumentarfilm ist „Bettinas Job“ von Patrick Richter. Bettina ist unzufrieden. Umgeben von Armut, Krankheit und Tod, versucht sie ihrem Beruf etwas Positives abzugewinnen. Und das Ganze spielt an einem Rosenmontag am Rand einer Kleinstadt.

In „Der schöne Apotheker“ von Martha Runge werden Bilder gezeigt, die sich jeder über andere macht. Runge konzentriert sich dabei auf das Bild, das sie sich von einem Apotheker gemacht hat. „Compartments“, ein Animationsfilm von Daniela Koffler und Uli Seis, dreht sich um Netta, eine junge Frau aus Israel, die auswandern möchte – ausgerechnet nach Berlin. Ihr Vater, Sohn von Holocaust-Überlebenden ist entsetzt. Gefangen in kollektiven Erinnerungen, müssen sich beide ihren Dämonen stellen, um ihre einst enge Beziehung zu retten.

Neben diesen fünf Filmen werden weitere drei Kurzfilme gezeigt. Einlass ist um 19.30 Uhr.